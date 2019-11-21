نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، أنه يجب على تركيا أن تتخلص من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".

ووفقا له، يعتبر ذلك من الشروط الأساسية، لتخطي الخلاف والمواجهة بين واشنطن وأنقرة.

وأشار المسؤول، إلى أن الولايات المتحدة ترى في شراء تركيا لهذه المنظومات الروسية، تهديدا للبلاد بأكملها ، فضلا عن تهديده لدول الناتو.

وقال: "هم (الأتراك) يعلمون أنه يمكنهم المضي قدما، إذا قاموا بالاختيار الصحيح. هذا الاختيار يتلخص في التخلي عن المنظومات الروسية المذكورة".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي، أن احتمال فرض عقوبات أمريكية ضد تركيا، لا يزال قائما.

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في منتصف نوفمبر، بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تتراجع عن شراء "إس-400" لأنها في شراكة استراتيجية مع روسيا. ومع ذلك، لم يستبعد أنه سيفكر في الحصول على مجمعات باتريوت الأمريكية إذا قدمت الولايات المتحدة، الشروط الملائمة لذلك.

المصدر: قناة زفيزدا