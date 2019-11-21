طهران تتهم الأوروبيين بخيانة العهد وذرف دموع التماسيح على "الأشرار والمدمرين"

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الاتحاد الأوروبي، لإيضاح نكث وعوده للشعب الإيراني بدلا من إطلاق التصريحات التدخلية والدفاع عن الأشرار.

ووصف المتحدث باسم الوزارة، عباس موسوي، اليوم الخميس، التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوروبيين، وخاصة المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بأنها تدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.

ونصح موسوي الدول الأوروبية أولا، "بمعالجة مشاكلها الداخلية والسعي لعلاج السخط الواسع النطاق الذي يشتد عبر أوروبا كل أسبوع، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات واسعة النطاق".

إقرأ المزيد

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لإيران هو "أن توضح أوروبا عدم التزامها وفشلها في الامتثال للاتفاق النووي، والإذعان للغطرسة الأمريكية في العقوبات والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، وليس التصريحات المتطفلة ودموع التماسيح التي تذرفها للدفاع عن الاشرار والمدمرين للممتلكات العامة وحتى الخاصة في إيران".

المصدر: وكالة إرينا