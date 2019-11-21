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طهران تفرج بكفالة عن أكاديمي إيراني-بريطاني تحتجره منذ 3 أشهر لصلته بأجهزة مخابرات أجنبية

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طهران تفرج بكفالة عن أكاديمي إيراني-بريطاني تحتجره منذ 3 أشهر لصلته بأجهزة مخابرات أجنبية
Reuters Raheb Homavandi REUTERS
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أكدت زوجة عالم الأنثروبولوجيا الإيراني-البريطاني، كميل أحمدي، أن حكومة طهران أفرجت عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله.

وأكدت زوجة أحمدي، شفق رحماني، لوكالة "إرنا" اليوم الخميس، أن الإفراج عن الأكاديمي الذي يحمل الجنسية المزدوجة تم صباح الأحد الماضي بكفالة تقدر بـ42 ألف دولار.

وأكدت إيران الشهر الماضي رسميا احتجازها للأكاديمي على خلفية شبهات بأنه على صلة مع دول أخرى ومؤسسات مرتبطة بأجهزة استخباراتية أجنبية.

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وكان أحمدي بين عدد من الأكاديميين الأجانب الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية خلال الآونة الأخيرة.

المصدر: وكالات

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