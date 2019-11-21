كوريا الجنوبية.. النيابة العامة تستدعي وزير العدل السابق للاستجواب

استدعت النيابة العامة في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، اليوم الخميس وزير العدل السابق جو كوك، للمرة الثانية لاستجوابه حول مزاعم تتعلق بأسرته.

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ويأتي الاستجواب الذي يجري في مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية، بعد أسبوع من حضور الوزير السابق للاستجواب الأول بشأن مزاعم بتورطه في بعض التهم الموجهة ضد زوجته، جونغ كيونغ - شيم.

ووجهت إلى جونغ، وهي أستاذة جامعية، 15 تهمة تتعلق باستثمار مشكوك فيه لصناديق الأسهم الخاصة (PEF)، وقبول ابنتها بالجامعة.

واستمر الاستجواب الأخير حوالي 9 ساعات، وغادر بعدها جو مكتب النيابة العامة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الوزير السابق حافظ على حقه في عدم الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه خلال الاستجواب، مثلما فعل الأسبوع الماضي، قائلا: "إنه من غير الضروري الإجابة وشرح كل شيء".

وأوضح جو، من خلال محاميه، أنه "أمر مزر جدا" الخضوع للاستجواب، وأن جميع التهم الموجهة ضده "لا تمت للحقيقة بصلة".

وأضاف، "إذا قررت النيابة العامة توجيه الاتهام لي، فسوف أكشف الحقيقة في المحكمة".

وقدم وزير العدل الكوري الجنوبي، جو، استقالته في شهر أكتوبر الماضي، على خلفية فضيحة فساد آخذة في التفاقم، وذلك بعد شهر واحد فقط من تعيينه.

المصدر: يونهاب