أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء تبنوا اليوم الخميس، قرارا يقضي باعتبار الفضاء منطقة عمليات استراتيجية.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده ستولتنبرغ عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية بلدان الحلف اليوم في بروكسل.

وأشار إلى أن الحلف سيعمل على التحرك في الفضاء لحماية الاتصالات وأنظمة الملاحة والاتصالات والتحركات العسكرية.

وتابع: "نحن نقوم بخطوة دفاعية ولا نريد عسكرة الفضاء"، مشددا على أنه يوجد في الفضاء أكثر من 2000 قمر صناعي نصفها تابعة لدول الحلف.

وبحث وزراء خارجية بلدان الحلف عددا من المواضيع تمهيدا لاجتماع قادتهم في لندن بعد أسبوعين للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس الناتو.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية