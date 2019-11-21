بيسكوف: العلاقات بين موسكو وبلغراد لن تتأثر بحادث يحتمل ضلوع دبلوماسي روسي فيه

أعرب الكرملين عن ثقته بأن علاقات التحالف الأخوية بين روسيا وصربيا، لن تتأثر نتيجة نشر فيديو، ظهر فيه شخص يعتقد أنه موظف بالسفارة الروسية، وهو يقدم المال لمسؤول صربي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول هل سيؤثر هذا الموقف على العلاقات بين الدولتين: "هذا السؤال لا يعني الرئاسة الروسية بشكل مباشر، لكننا على يقين من أن العلاقات بين روسيا وصربيا هي علاقات متميزة، وتتسم بطابع الشراكة والأخوة والتحالف في طبيعتها، ولا يمكن لأي شيء أن يؤثر على هذا الطابع".

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وأشار بيسكوف في نفس الوقت، إلى أن القيادة الروسية، لا تزال تجهل تفاصيل الأمر، وأن الموضوع يحتاج للمزيد من البحث والتدقيق.

المصدر: إنترفاكس