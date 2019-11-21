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الصين تحذر ترامب من التدخل في شؤون هونع كونغ

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الصين تحذر ترامب من التدخل في شؤون هونع كونغ
AFP
أحد المتظاهرين المتحصنين داخل حرم جامعة البوليتكنيك في هونغ كونغ
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حذرت الصين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مغبة توقيع قرار للكونغرس يشكل تدخلا في شؤون هونغ كونغ، فيما واصل المحتجون الحشد داخل جامعة البوليتكنيك التي تحاصرها الشرطة في هونغ كونغ.

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وهددت الصين بالرد في حال توقيع ترامب هذا القرار، وحذرت وسائل الإعلام الرسمية من أن القرار لن يمنع بكين من التدخل بالقوة لوقف الفوضى في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا.

وكتبت صحيفة "غلوبال تايمز": "البعض قد يتوقع أن يردع ذلك بكين... هذا التفكير ينم عن السذاجة".

وأضافت: "إذا أخذنا مشروع القانون الأمريكي هذا بجدية وتقاعسنا عن التصدي لأعمال الشغب، ستشهد هونغ كونغ انهيارا متسارعا لحكم القانون وستزول من العالم الحديث".

وتبنى الكونغرس قرارا داعما للحراك المناوئ للصين في هونغ كونغ، يعبر عن دعم قوي "لتطلعات شعب هونغ كونغ".

المصدر: "أ ف ب"

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