أكد الأمن الفيدرالي الروسي، أن أوكرانيا تسلمت سفنها الثلاث المفرج عنها في روسيا "بحالة طبيعية"، وأن "كل المعدات في مراحيضها كانت تعمل بشكل جيد"، إلا إذا أتلفها الأوكرانيون أنفسهم.

هذا الأسبوع قامت السلطات الروسية بتسليم الجانب الأوكراني، ثلاث سفن تم احتجازها قبل عام لانتهاكها حدود روسيا. وبعد الاستلام، اشتكى الأوكرانيون من الوضع المزري للسفن، وقالوا، إن "الروس أتلفوا هذه السفن"، وشددوا على أنهم لم يعثروا في السفن على المفاتيح الكهربائية ومقاعد المراحيض وغيرها.

ولكن جهاز الأمن الروسي، أعاد إلى الأذهان أن الجانب الأوكراني وقع على وثائق الاستلام والتسليم دون أن يبدي أي اعتراض أو شكوى.

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وقال مصدر في المخابرات الروسية: إذا كان الجانب الأوكراني أثناء انتقال السفن من ساحل شبه جزيرة القرم إلى أوتشاكوفو قد تمكن من تخريب السفن، وجعل معداتها الصحية في حالة يرثى لها، فهذه هي مشكلة الجانب الأوكراني".

ونشر الأمن الروسي شريط فيديو للسفن عند تسليمها، ظهرت فيه السفن الثلاث من الخارج والداخل، بما في ذلك قمرات القيادة، وصورت الكاميرا، حتى الإيقونة في قمرة قيادة إحدى السفن وغرف استراحة الطاقم والمطبخ والمرحاض، ولم تظهر أي علامات تدل على تعرض السفن لأي تخريب.

المصدر: نوفوستي