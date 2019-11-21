سابقة بحرية.. ركاب سفينة سياحية "يقترعون" على تغيير مسار رحلتهم

رفض ركاب سفينة سياحية كانت متجهة من مدينة مالقة إلى بالما دي مايوركا التوقف في برشلونة، وأجروا تصويتا على تغيير مسار الرحلة البحرية.

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وأوضحت صحيفة El Periodico أن ميناء تاراغونا كان قد أغلق في 2 نوفمبر بسبب نهاية الموسم السياحي، إلا أنه بعد أن قرر 311 من ركاب السفينة دخول المدينة، هرع القائمون على الميناء لاستقبال الضيوف، فيما تبين أن الراغبين في زيارة برشلونة أقلية، وعددهم 151 راكبا.

والمفارقة أن تغيير مسار السفينة السياحية بطريقة مثيرة للدهشة تمثلت في تصويت ركابها، جعل ميناء تاراغوتنا يحقق رقما قياسيا بعدد المسافرين الذين استقبلهم مقارنة بالموسم السياحي الماضي.

المصدر: نوفوستي