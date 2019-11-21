ندد البابا فرنسيس، اليوم الخميس، باستغلال النساء والأطفال في تايلاند، المشهورة بسياحة الجنس، قائلا إن العنف وسوء المعاملة والاستعباد الذي يعانون منه شر يجب اجتثاثه.

وصرح البابا فرنسيس، في كلمة بمقر الحكومة خلال أول يوم من زيارته، "أفكر أيضا في كل نساء وأطفال زماننا، لا سيما أولئك الذين جرحوا واغتصبوا وتعرضوا لكل أشكال الاستغلال والاستعباد والعنف وسوء المعاملة".

وتعليقا على الخدمات جنسية في البلاد، أفاد البابا بأنه يقدر جهود حكومة تايلاند "لاستئصال هذه الآفة ولكل الأفراد والمنظمات التي تعمل لاجتثاث هذا الشر وإتاحة السبل لاستعادة الضحايا لكرامتهم".

وتجتذب تايلاند زهاء 35 مليون سائح سنويا، وتسعى الحكومة لمحو السمعة السيئة للبلاد كمقصد لسياحة الجنس، لكن الحملات المتكررة لم تخلص بانكوك والمقاصد السياحية الأخرى بالبلاد من الحانات والملاهي الليلية وصالات التدليك التي عادة ما تعرض خدمات جنسية.

ويفيد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" في 2014، بأن 123 ألفا و530 شخصا يعملون في مجال الجنس في تايلاند.

المصدر: رويترز