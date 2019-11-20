لجنة بـ "الشيوخ" تصادق على تعيين جون سوليفان سفيرا لواشنطن لدى موسكو

قدمت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، دعمها لتعيين النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، سفيرا لدى روسيا، حسبما أوردت وسائل إعلام أمريكية.

ولم يبق أمام اكتمال إجراءات تعيين سوليفان في هذا المنصب، بناء على ترشيح من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سوى أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالحه.

وفي وقت سابق اليوم، جرت في لجنة الشؤون الخارجية جلسة استماع بمشاركة المبعوث الخاص الأمريكي بشأن كوريا الشمالية، ستيفن بيغان، الذي تم ترشيحه لشغل منصب النائب الأول لوزير الخارجية، عوضا عن سوليفان الذي وافق على السفر إلى روسيا كرئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية هناك.

وقبل توليه صلاحيات لنائب الأول لوزير الخارجية، في 24 مايو 2017، شغل سوليفان، وهو من مواليد 1959، مناصب قانونية وحكومية عدة، منها عمله كمستشار المدعي العام (1991)، ونائب كبير المستشارين القانونيين لحملة الرئيس جورج بوش الانتخابية (1992)، ونائب كبير المستشارين القانونيين بوزارة الدفاع (2004)، وكبير المستشارين القانونيين في وزارة التجارة (2005-2008)، ونائب وزير التجارة (2007-2009)، ورئيس اللجنة الحكومية المعنية ببناء العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والعراق (2007-2016).

كما شغل سوليفان، خلال فترة وجيزة (من 1 حتى 26 أبريل 2018) منصب القائم بأعمال وزير الخارجية، قبل تولي الوزير الحالي، مايك بومبيو صلاحياته.

وفي 11 أكتوبر 2019، رشح ترامب جون سوليفان لمنصب سفير الولايات المتحدة في روسيا، خلفا لجون هانتسمان، الذي استقال من هذا المنصب في أغسطس 2019.

المصدر: إنترفاكس + وكالات