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الجيش الإسرائيلي يتسلم طائرتين جديدتين من طراز F-35 (صور)

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الجيش الإسرائيلي يتسلم طائرتين جديدتين من طراز F-35 (صور)
Twitter@AvichayAdraee
مقاتلة F-35
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تسلمت القوات الجوية الإسرائيلية طائرتين جديدتين من طراز F-35، حسبما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأربعاء.

وقال أدرعي إن الطائرتين هبطتا في إسرائيل اليوم لتنضما إلى مجموعة الطائرات من هذا الطراز. وأضاف أنهما ستكونان أولى طائرات سرب "العظيم" الجديد الذي أقيم في سلاح الجو الإسرائيلي، هو سرب "أسود الجنوب".

وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرتين انطلقتا، يوم الثلاثاء، من قاعدة جوية في ولاية تكساس الأمريكية باتجاه إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي يتسلم طائرتين جديدتين من طراز F-35 (صور)
Twitter@AvichayAdraee
مقاتلة F-35

وبدأت توريدات المقاتلات الأمريكية من هذا النوع إلى إسرائيل في العام 2017، ليصل عددها حاليا إلى 20 طائرة.

الجيش الإسرائيلي يتسلم طائرتين جديدتين من طراز F-35 (صور)
Twitter@AvichayAdraee
مقاتلة F-35

وفي مايو 2018، كشف قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اللواء عميكام نوركين، أن جيش بلاده كان أول جيش في العالم استخدم مقاتلات F-35 من الجيل الخامس، لتنفيذ هجمات قتالية. وجاءت تصريحات اللواء الإسرائيلي بعد أن شاركت الطائرات من هذا النوع مرتين في توجيه ضربات في منطقة الشرق الأوسط.

الجيش الإسرائيلي يتسلم طائرتين جديدتين من طراز F-35 (صور)
Twitter@AvichayAdraee
مقاتلة F-35

وكانت وسائل إعلام أفادت سابقا بأن طائرة من هذا الطراز ربما شاركت في عملية واحدة أو عدد من العمليات في سوريا.

المصدر: newsru.co.il + RT

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