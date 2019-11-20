الجيش الإسرائيلي يتسلم طائرتين جديدتين من طراز F-35 (صور)

تسلمت القوات الجوية الإسرائيلية طائرتين جديدتين من طراز F-35، حسبما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأربعاء.

وقال أدرعي إن الطائرتين هبطتا في إسرائيل اليوم لتنضما إلى مجموعة الطائرات من هذا الطراز. وأضاف أنهما ستكونان أولى طائرات سرب "العظيم" الجديد الذي أقيم في سلاح الجو الإسرائيلي، هو سرب "أسود الجنوب".

هبطت اليوم في #إسرائيل طائرتا "عظيم" (F-35) إضافيّتان لتنضمّا إلى مجموعة الطائرات من هذا الطراز في #جيش_الدفاع. حيث ستكون هاتان الطائرتان أولى طائرات سرب "العظيم" الجديد الّذي أقيم في #سلاح_الجو، سرب "أسود الجنوب".#من_العظيم_إلى_الأعظمpic.twitter.com/5EaguaT8EH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩

وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرتين انطلقتا، يوم الثلاثاء، من قاعدة جوية في ولاية تكساس الأمريكية باتجاه إسرائيل.

Twitter@AvichayAdraee

وبدأت توريدات المقاتلات الأمريكية من هذا النوع إلى إسرائيل في العام 2017، ليصل عددها حاليا إلى 20 طائرة.

Twitter@AvichayAdraee

وفي مايو 2018، كشف قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اللواء عميكام نوركين، أن جيش بلاده كان أول جيش في العالم استخدم مقاتلات F-35 من الجيل الخامس، لتنفيذ هجمات قتالية. وجاءت تصريحات اللواء الإسرائيلي بعد أن شاركت الطائرات من هذا النوع مرتين في توجيه ضربات في منطقة الشرق الأوسط.

Twitter@AvichayAdraee

وكانت وسائل إعلام أفادت سابقا بأن طائرة من هذا الطراز ربما شاركت في عملية واحدة أو عدد من العمليات في سوريا.

المصدر: newsru.co.il + RT