أثارت واقعة غريبة سخطا كبيرا في جنوب إفريقيا، بعد أن أحضرت عائلة جثة ابنها المتوفى إلى مكتب شركة التأمين التي طالبت بإثبات وفاته، حتى تدفع قيمة التأمين.

ورفضت شركة "أولد ميوتشال"، دفع قيمة التأمين للعائلة التي فقدت أحد أفرادها حتى إثبات أنه توفي بالفعل، لكن يبدو أن الشركة لم تتوقع رد فعل العائلة التي كانت مصرة على الحصول على مالها.

وحسب الصحيفة المحلية في جنوب إفريقيا، فقد حضرأفراد الأسرة إلى مكتب الشركة بمقاطعة كوازولو ناتال، وهم يحملون جثة قريبهم، لعرضها على الموظفين الذين طالبوهم بإحضار إثباتات وفاته.

ووثق مقطع فيديو تداوله النشطاء والمغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة حمل سيدتين جثة داخل كيس أزرق، من المشرحة إلى داخل الشركة للمطالبة بأموالهما، وإلى جانب الجثة، قدمت السيدتان بوليصة التأمين على حياة المتوفى، وبطاقته الشخصية وشهادة وفاته حتى يتمكن موظفو الشركة من التحقق من وفاته.

وقالتا إنهما لن تغادرا الفرع حتى تدفع الشركة قيمة بوليصة التأمين بالكامل.

وبعد المكالمات العاجلة والمناقشات بين إدارة الفرع المحلي والمكتب الرئيسي للشركة، صرفت الشركة مبلغ التأمين كاملا للأسرة شريطة نقل الجثة إلى خارج المكتب.

وفي خلفية الفيديو يمكن سماع سيدة وهي تقول: "لقد دفعوا الأموال الآن، لهذا السبب أحضرنا الجثة".

[EXPOSE OLD MUTUAL] Family bring their dead family member after @OldMutualSA refused to pay their policy benefit. Old Mutual’s arrogance is stinking now. What a shame! May the soul of the poor person Rest In Peace. Plz Retweet. pic.twitter.com/Gk2QFQWkoM — White Man Confession (@ConfessionWhite) 19 ноября 2019 г.

من جهتها، نشرت شركة التأمين تغريدة أكدت فيها أنها دفعت مبلغ التأمين.

We take note of this incident and would like to assure our customers that claims are assessed on an individual basis and the incident at this branch whilst isolated is regrettable. — Old Mutual SA (@OldMutualSA) 19 ноября 2019 г.

وأثارت الحادثة ضجة في جنوب إفريقيا، حيث صب النشطاء والمغردون جام غضبهم على شركة التأمين وطلبوا من المنتفعين بخدمات الشركة المذكورة إلغاء تأميناتهم.

#oldmutual



Cancelling these assholes as soon as 08:30 am today — Percy Zuma 🇿🇦🇦🇴🇨🇰🇧🇷🇩🇰🇬🇧🇬🇷🇬🇭🇯🇲 (@ZuluEmpress) 20 ноября 2019 г.

Old Mutual clients should do the honorable thing. #CancelOldMutual#oldmutual — Man's Not Barry Roux  (@AdvBarryRoux) 20 ноября 2019 г.

#OldMutual what kind of rubbish is this, why should a body be used as evidence to payout a policy? We are officially canceling Old Mutual. — Rumani® (@MrumaDrive) 20 ноября 2019 г.

Before the year Ends

Cancel Old Mutual

Cancel Old Mutual

Cancel Old Mutual

Cancel Old Mutual

Cancel Old Mutual

Cancel Old Mutual

Cancel Old Mutual

Cancel Old Mutual

Cancel Old Mutual

Cancel Old Mutual#oldmutual — Harvey Specter👨‍💼 (@Koketso_Marokhu) 20 ноября 2019 г.

#OldMutual ke 👇👇👇👇

I'm canceling my car insurance with them first thing in the morning @OldMutualSApic.twitter.com/WK2IaRObW0 — Bra J 🇿🇦 (@Bra_J_) 20 ноября 2019 г.

Mom uses old mutual bidvest to receive her pay check but the same old mutual scammed her today and took half of her salary but they say it's an error yet they don't reverse it. She is losing her mind right now #oldmutual — Zintle mbunye (@Zintle66701011) 16 ноября 2019 г.

I'm cancelling my policies first thing in the morning. #OldMutual — The Gig Invite | Event Listing Gig Guide (@TheGigInvite) 20 ноября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام + تويتر