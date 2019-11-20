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بومبيو يؤكد خلال مباحثات مع تشاووش أوغلو اعتزام البلدين تجاوز التحديات بينهما

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بومبيو يؤكد خلال مباحثات مع تشاووش أوغلو اعتزام البلدين تجاوز التحديات بينهما
Reuters POOL
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بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، العلاقات بين البلدين، مؤكدا العزم على "تجاوز التحديات" القائمة.

وكتب بومبيو في حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه كانت لديه "محادثة مثمرة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في بروكسل اليوم"، مضيفا "أننا معتزمون على تجاوز التحديات وتعزيز علاقاتنا الثنائية".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان لها، إن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية مع التركيز على مسائل الأمن والدفاع.

وأشارت إلى أن المباحثات بين الوزيرين جرت تطويرا للمباحثات بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض يوم 13 نوفمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء بين بومبيو وتشاووش أوغلو عقد على هامش الاجتماع الوزاري لحلف الناتو في بروكسل.

المصدر: RT

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