بومبيو يؤكد خلال مباحثات مع تشاووش أوغلو اعتزام البلدين تجاوز التحديات بينهما

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، العلاقات بين البلدين، مؤكدا العزم على "تجاوز التحديات" القائمة.

وكتب بومبيو في حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه كانت لديه "محادثة مثمرة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في بروكسل اليوم"، مضيفا "أننا معتزمون على تجاوز التحديات وتعزيز علاقاتنا الثنائية".

Productive conversation with Turkish Foreign Minister Cavusoglu today in Brussels. We’re committed to overcoming challenges and strengthening our bilateral relations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 20 ноября 2019 г.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان لها، إن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية مع التركيز على مسائل الأمن والدفاع.

.@SecPompeo met with Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu in Brussels today. They discussed U.S.-Turkish bilateral relations, particularly defense cooperation. https://t.co/zCUMzwSqnlpic.twitter.com/nGvK532ERs — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 20 ноября 2019 г.

وأشارت إلى أن المباحثات بين الوزيرين جرت تطويرا للمباحثات بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض يوم 13 نوفمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء بين بومبيو وتشاووش أوغلو عقد على هامش الاجتماع الوزاري لحلف الناتو في بروكسل.

المصدر: RT