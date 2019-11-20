احتجزت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، لفترة وجيزة موظفين تركيين اثنين يعملان في قنصلية أمريكية بعد اتهامها بـ "السخرية من الإسلام" أثناء حفلة "هالوين".

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وأفادت وكالة أنباء "دوغان" التركية بأن رجلا وامرأة (30 و 38 سنة) يعملان في القنصلية الأمريكية بمدينة أضنة جرى احتجازهما بهدف سماع أقوالهما، قبل أن يفرج عنهما لاحقا.

وجاء توقيفهما بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصين وهما يسخران بصورة غير لائقة من ماء "زمزم" المقدس عند المسلمين أثناء حفلة "هالوين".

المصدر: "لوفيغارو"