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بوتين: أي خطوات تتخذها كييف دون التنسيق مع دونباس لن تكون فعالة

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بوتين: أي خطوات تتخذها كييف دون التنسيق مع دونباس لن تكون فعالة
Reuters Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن كييف تسعى لاتخاذ خطوات نعتبرها غير مقبولة للتوصل إلى تسوية في دونباس.

وأوضح الرئيس الروسي على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي "روسيا تنادي"، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تسعى لإعادة النظر في اتفاقيات مينسك وكذلك تريد استبدال القانون الذي أقره البرلمان (الأوكراني) والذي يمنح دونباس وضعا خاصا، بقانون بآخر، موضحا أن أي إجراء قد تتخذه أوكرانيا دون التنسيق مع دونباس لن يكون فعالا وسيؤدي إلى طريق مسدود.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الأسبوع الماضي أن زعماء دول "رباعية النورماندي" المعنية بتسوية الأزمة الأوكرانية، سيلتقون في باريس في 9 ديسمبر المقبل.

وأوضح قصر الإليزيه، في بيان، أن الهدف من القمة هو "بدء مرحلة جديدة من تطبيق اتفاقات مينسك" حول تسوية الأزمة الأوكرانية.

المصدر: وكالات

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