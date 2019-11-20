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طهران تكشف عن مخطط خطير لتفجير منشآت من أهم منابع الغاز في إيران

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طهران تكشف عن مخطط خطير لتفجير منشآت من أهم منابع الغاز في إيران
Reuters CJF/KR
منشأة عسلوية الغازية
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كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عن وجود مخطط لإحداث تفجيرات في منشآت "عسلوية" الغازية جنوب البلاد التي تعتبر من بين أهم منابع الغاز في إيران.

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- علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يقول إن هناك خطط لإحداث تفجيرات في منشآت عسلوية الغازية جنوب البلاد والتي تعتبر من بين أهم منابع الغاز في إيران

- علي ربيعي: وصلتنا تقارير بأن هناك من أغلق طريق مدينة عسلوية ومنع بتغيير نوبات العمل في منشآت الغاز

- ربيعي: خلال اجتماع الحكومة اليوم تم تقديم تقارير تفيذ بأن أشخاصا خططوا لتفجيرات في منشآت عسلوية للغاز حيث وضعوا الديناميت في بعض أنابيب الغاز لإحداث تفجيرات وشعبنا يعرف من سيكون الرابح من هكذا أحداث

- ربيعي: مهاجمون حاولوا الهجوم على مراكز اتصالات في مدينتي شيراز وأصفهان، ولو نجحوا لتعطلت خدمة الهاتف لدى الملايين في إيران

-ربيعي: محتجون أغلقوا خلال الأيام الماضية الطريق إلى ميناء الإمام الخميني لإعاقة وصول السلع إلى المدن الإيرانية

يتبع...

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