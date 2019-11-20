إيران تعتقل مجموعة من الأجانب حاولوا إثارة الفوضى!

أعلن في طهران أن قوات الأمن اعتقلت مجموعة من الأجانب ومزدوجي الجنسية، تلقت تدريبات خاصة على العصيان المدني وإثارة الفوضى في البلاد، خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد مؤخرا.

إقرأ المزيد

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة، إن قوات الأمن اعتقلت مساء يوم الأحد الماضي مجموعة (مكونة من 7 أشخاص) من الأجانب يتبعون لدولة تقع شرق إيران كانوا يستقلون شاحنة وقاموا خلال نصف ساعة بتخريب وإضرام النيران في خمسة مصارف في العاصمة طهران، وتم اعتقالهم في منطقة بجنوب العاصمة.

وأضافت الوكالة أن المجموعة بدأت بإتلاف الممتلكات العامة بدءا من حي "درازة غار" حتى "ساحة شوش".

كما لفتت الوكالة إلى أن من بين قادة الاحتجاجات الذين اعتقلوا قبل أيام في محافظة البرز غرب طهران هم مزدوجو الجنسية، حيث يحملون جنسية بعض الدول الأوروبية أو دول مجاورة، ناهيك عن أن المعتقلين الذين لعبوا دورا مؤثرا في إثارة الشغب يحملون جنسيات من تركيا وأفغانستان وألمانيا، وكانوا مزودين بمعدات خاصة بإتلاف الممتلكات العامة.

وأكدت مصادر أمنية أن المعتقلين على علاقة بأجهزة استخباراتية أجنبية، وتلقوا تدريبات على العصيان المدني وتخريب البنى التحتية في الخارج، كما تلقوا أموالا من مخابرات أجنبية، وقد أكد أحد المعتقلين أنه على علاقة مع "مسيح علي نجاد" (وهي إعلامية معارضة تقيم في الولايات المتحدة)، وأنه أرسل لها أشرطة فيديو تتعلق بالاضطرابات.

المصدر: RT