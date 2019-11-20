أفاد مراسلنا في طهران بخروج مسيرات حاشدة، اليوم الأربعاء، في مدن إيرانية عدة لتأييد الحكومة ومعارضة الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

مسيرات حاشدة في مدن إيرانية عدة لتأييد النظام ومعارضة الاضطرابات التي شهدتها البلاد..



أفاد مراسلنا في طهران بخروج مسيرات حاشدة اليوم الأربعاء، في مدن إيرانية عدة لتأييد النظام ومعارضة الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

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#إيران#طهرانpic.twitter.com/wg3YCS2gLk — RT Arabic (@RTarabic) November 20, 2019

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لمسيرات حاشدة في مدن إيلام و همدان ونوشهر وبم والمحافظة المركزية، ردد فيها المتظاهرون شعارات: "الموت لأمريكا ومثيري الشغب".

وشهدت عدة مدن إيرانية مؤخرا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار البنزين، تخللتها أعمال شغب.

المصدر: RT