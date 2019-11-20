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مسيرات حاشدة في مدن إيرانية تأييدا للسلطات

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مسيرات حاشدة في مدن إيرانية تأييدا للسلطات
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أفاد مراسلنا في طهران بخروج مسيرات حاشدة، اليوم الأربعاء، في مدن إيرانية عدة لتأييد الحكومة ومعارضة الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لمسيرات حاشدة في مدن إيلام و همدان ونوشهر وبم والمحافظة المركزية، ردد فيها المتظاهرون شعارات: "الموت لأمريكا ومثيري الشغب".

وشهدت عدة مدن إيرانية مؤخرا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار البنزين، تخللتها أعمال شغب.

المصدر: RT

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