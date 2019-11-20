روحاني: إيران خرجت منتصرة من اختبار تاريخي آخر
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده "خرجت منتصرة من اختبار تاريخي آخر"، مؤكدا أن شعبه لم يسمح لـ"العدو" باستغلال الاحتجاجات على الرغم من المشاكل الاقتصادية.
- الرئيس الإيراني حسن روحاني: مثيرو الشغب خلال الأيام الماضية كانوا مسلحين ومنظمين ومدعومين من قبل إسرائيل وأمريكا ودول رجعية في المنطقة
- روحاني: الاضطرابات كانت ممنهجة من قبل العدو لضرب أمن إيران لكننا انتصرنا عليها
- روحاني: العدو أراد من خلال العقوبات والضغوط القصوى على إيران ان يخرج الناس إلى الشوارع ضد النظام
- روحاني: الاضطرابات أدت ألى مقتل عدد من قوات الشرطة والأمن والحرس الثوري والتعبئة
- الرئيس الإيراني حسن روحاني: سيتم الليلة إيداع المساعدات المالية المستحصلة من رفع أسعار البنزين في حساب الدفعة الثانية من المواطنين التي تشمل أربعة ملايين واربعة و ثمانية واربعين أسرة
- روحاني: تم إيداع المساعدات المالية ليلة الاثنين في حساب 7850000 أسرة وسيتم الليلة إيداع المساعدات في حساب 4448000 أسرة على أن يتم إيداع المساعدات في حساب الأسر المتبقية ليلة السبت المقبل
- روحاني: إيران خرجت منتصرة من اختبار تاريخي آخر
- روحاني: الشعب الإيراني وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية وشكواه من إدارة البلاد إلا أنه لم يسمح للعدو باستغلال الاحتجاجات
- روحاني: سنتعامل بحسم مع كل من يريد أن يكون مرتزقة للدول الأخرى ضد الأمن القومي الإيراني
يتبع...