قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده "خرجت منتصرة من اختبار تاريخي آخر"، مؤكدا أن شعبه لم يسمح لـ"العدو" باستغلال الاحتجاجات على الرغم من المشاكل الاقتصادية.

- الرئيس الإيراني حسن روحاني: مثيرو الشغب خلال الأيام الماضية كانوا مسلحين ومنظمين ومدعومين من قبل إسرائيل وأمريكا ودول رجعية في المنطقة

- روحاني: الاضطرابات كانت ممنهجة من قبل العدو لضرب أمن إيران لكننا انتصرنا عليها

- روحاني: العدو أراد من خلال العقوبات والضغوط القصوى على إيران ان يخرج الناس إلى الشوارع ضد النظام

- روحاني: الاضطرابات أدت ألى مقتل عدد من قوات الشرطة والأمن والحرس الثوري والتعبئة

- الرئيس الإيراني حسن روحاني: سيتم الليلة إيداع المساعدات المالية المستحصلة من رفع أسعار البنزين في حساب الدفعة الثانية من المواطنين التي تشمل أربعة ملايين واربعة و ثمانية واربعين أسرة

- روحاني: تم إيداع المساعدات المالية ليلة الاثنين في حساب 7850000 أسرة وسيتم الليلة إيداع المساعدات في حساب 4448000 أسرة على أن يتم إيداع المساعدات في حساب الأسر المتبقية ليلة السبت المقبل

- روحاني: إيران خرجت منتصرة من اختبار تاريخي آخر

- روحاني: الشعب الإيراني وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية وشكواه من إدارة البلاد إلا أنه لم يسمح للعدو باستغلال الاحتجاجات

- روحاني: سنتعامل بحسم مع كل من يريد أن يكون مرتزقة للدول الأخرى ضد الأمن القومي الإيراني

يتبع...