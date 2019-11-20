نددت الصين بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لصالح متظاهري هونغ كونغ، ووصفت ذلك بأنه "تدخل في الشؤون الداخلية للصين ويشجع العنف في هونغ كونغ".

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وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، في بيان اليوم الأربعاء، إن "مشروع القانون الذي مرره مجلس الشيوخ يهمل الحقيقة والواقع ويستخدم سياسة ازدواجية المعايير، وهو تدخل واضح في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي وأسس المعايير التي تنظم العلاقات الدولية"، مؤكدة أن الصين تدين هذه الخطوة.

ودعت السلطات الصينية الولايات المتحدة إلى التراجع عن مثل هذه السياسة "قبل فوات الأوان واتخاذ إجراءات حتى لا يتم اعتماد هذا المشروع قانونا".

وقالت شوانغ: "الصين ستكون مضطرة لاتخاذ إجراءات جوابية لحماية سيادتنا القومية ومصالحنا في مجالي الأمن والتنمية".

وتشهد هونغ كونغ أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، حيث ينظم متظاهرون مطالبون بـ"الديمقراطية" تجمعات احتجاجية تتخللها أحيانا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

المصدر: نوفوستي