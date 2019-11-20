عارض قادة في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ارتداء الفتيات المسلمات الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.

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وجاء في توصية للجنة المختصة بالنظر في الطلبات التي سيُجرى طرحها خلال المؤتمر العام للحزب في مدينة لايبزيغ يومي الجمعة والسبت المقبلين: "ارتداء الحجاب يجعل من الفتيات الصغيرات غريبات على نحو واضح، سواء في الملعب أو فناء المدرسة.. نريد الحيلولة دون حدوث ذلك على أية حال".

وأضافت التوصية أن الحزب المسيحي الديمقراطي يراهن في ذلك على إقناع الآباء بعدم إلباس الحجاب لأطفالهم الصغار، وجاء فيها: "لكننا لا نستبعد كإجراء أخير محتمل حظر ارتدائه".

يشار إلى أن مسألة جواز حظر ارتداء طالبات المدارس في ألمانيا للحجاب خلافية، حيث توصلت لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) عام 2017 إلى نتيجة مفادها أن هذا الأمر "ربما لا يكون جائزا" وفقا للدستور، مستندة في ذلك إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا بشأن مُدرسة ترتدي الحجاب.

المصدر: DW