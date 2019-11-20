فرنسا تكافح الإسلام السياسي

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن بلاده ستقدم على خطوات جديدة فيما يخص مكافحة "الإسلام السياسي"، خلال الأسابيع المقبلة.

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وقال ماكرون في كلمة خلال مشاركته في "مؤتمر رؤساء البلديات"، بالعاصمة باريس: "سيتم الإقدام على خطوات جديدة فيما يخص مكافحة الإسلام السياسي. وزارة الداخلية ستصدر توجيهات جديدة لرؤساء الولايات، في هذا الموضوع"، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وشدد ماكرون على معارضته لمنع الأشخاص الحاملين لفكر الإسلام السياسي، من المشاركة في الانتخابات المحلية، المزمعة في 2020.

وأضاف ماكرون أن هذه المشكلة (في إشارة للإسلام السياسي) لن يتم حلها عبر منع المشاركة في الانتخابات، مؤكدا على أهمية مكافحة الإسلام السياسي في البلاد.

وأوضح أنه بالإمكان مكافحة هذه الظاهرة عبر إغلاق الجمعيات والمدارس التي لا تلتزم بقوانين الجمهورية الفرنسية.

المصدر: وكالات