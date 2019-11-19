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فنزويلا.. الحكومة والمعارضة تتوصلان لاتفاق من 3 نقاط

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فنزويلا.. الحكومة والمعارضة تتوصلان لاتفاق من 3 نقاط
RT @Nicolás Maduro
فنزويلا.. الحكومة والمعارضة يتوصلان لاتفاق من 3 نقاط
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توصلت الحكومة الفنزويلية وفصائل بالمعارضة إلى اتفاق من 3 نقاط يركز على القضايا الاقتصادية والسياسية، عقب شهرين من المباحثات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين وفدي الحكومة والمعارضة عقد، الاثنين، بمشاركة الرئيس نيكولاس مادورو في قصر "ميرافلوريس"، حسب ما ذكرت محطة "تيليسور" التلفزيونية المحلية.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "إن الحوار الصريح والصادق يتقدم مع مختلف القطاعات السياسية للمعارضة الديمقراطية في البلد، مع اتخاذ خطوات معينة نحو التعايش والاستقرار في فنزويلا الحبيبة".

من جهته، قال القيادي في المعارضة كلاوديو فيرمين، زعيم حزب "حلول من أجل فنزويلا"، في تصريحات إعلامية عقب الاجتماع، إنهم حققوا تقدما هاما خلال شهرين من المفاوضات.

من جانبه، أوضح وزير الاتصال والإعلام خورخي رودريغيز النقاط الثلاث التي طرحت على طاولة الحوار على النحو التالي:

1. تأسيس مجلس انتخابي يضمن إجراء انتخابات برلمانية لعام 2020 ينبثق عنها مجلس انتخابي وطني جديد.

2. تفعيل تبادل النفط مقابل الأدوية والغذاء وإلغاء الضرائب على عدد كبير من السلع، ما سيخفض السعر ويجعله في متناول الجميع.

3. مصالحة وطنية.

ومنذ 23 يناير 2019، تشهد فنزويلا توترا إثر زعم رئيس البرلمان خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أكدت روسيا وتركيا والمكسيك، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

المصدر: وكالات

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