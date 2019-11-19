فنزويلا.. الحكومة والمعارضة تتوصلان لاتفاق من 3 نقاط

توصلت الحكومة الفنزويلية وفصائل بالمعارضة إلى اتفاق من 3 نقاط يركز على القضايا الاقتصادية والسياسية، عقب شهرين من المباحثات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين وفدي الحكومة والمعارضة عقد، الاثنين، بمشاركة الرئيس نيكولاس مادورو في قصر "ميرافلوريس"، حسب ما ذكرت محطة "تيليسور" التلفزيونية المحلية.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "إن الحوار الصريح والصادق يتقدم مع مختلف القطاعات السياسية للمعارضة الديمقراطية في البلد، مع اتخاذ خطوات معينة نحو التعايش والاستقرار في فنزويلا الحبيبة".

Recibí en el Palacio del Pueblo a los representantes de los partidos políticos democráticos de oposición, quienes integran la Mesa de Diálogo Nacional. Un encuentro que una vez más ratifica nuestra firme determinación de avanzar por los senderos de la Paz. pic.twitter.com/CklyO41l0j — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 19, 2019

El diálogo franco y sincero con los diferentes sectores políticos de la oposición democrática del país avanza, dando pasos certeros hacia la convivencia y la estabilidad de nuestra amada Venezuela. ¡Que gane la Paz! pic.twitter.com/6YZhJ4ICfh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 19, 2019

من جهته، قال القيادي في المعارضة كلاوديو فيرمين، زعيم حزب "حلول من أجل فنزويلا"، في تصريحات إعلامية عقب الاجتماع، إنهم حققوا تقدما هاما خلال شهرين من المفاوضات.

من جانبه، أوضح وزير الاتصال والإعلام خورخي رودريغيز النقاط الثلاث التي طرحت على طاولة الحوار على النحو التالي:

1. تأسيس مجلس انتخابي يضمن إجراء انتخابات برلمانية لعام 2020 ينبثق عنها مجلس انتخابي وطني جديد.

2. تفعيل تبادل النفط مقابل الأدوية والغذاء وإلغاء الضرائب على عدد كبير من السلع، ما سيخفض السعر ويجعله في متناول الجميع.

3. مصالحة وطنية.

#EnFotos 📸| Presidente @NicolasMaduro recibe a integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional en Miraflores#UniónDefensaYPazpic.twitter.com/pkj1M1LLmH — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 18, 2019

ومنذ 23 يناير 2019، تشهد فنزويلا توترا إثر زعم رئيس البرلمان خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أكدت روسيا وتركيا والمكسيك، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

المصدر: وكالات