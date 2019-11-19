قالت البحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" عبرت مضيق هرمز الحيوي، يوم الثلاثاء، وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأضافت البحرية، في بيان، أن حاملة الطائرات مرت عبر مضيق هرمز في الخليج، والذي يمر منه نحو خمس إنتاج العالم من النفط.

و"أبراهام لنكولن" هي حاملة طائرات عملاقة من فئة "نيمتز"، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم.

وشاركت في عام 1991 في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، كما قادت قوة المهام الموحدة في الصومال في عامي 1992-1993، وفي مطلع القرن الحالي، شاركت في غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ الكونغرس اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سترفع عدد قواتها في السعودية إلى 3 آلاف عسكري خلال الأسابيع المقبلة، بهدف "ردع التصرفات الاستفزازية لإيران".

وقال ترامب، في رسالة وجهها إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي ونشرها البيت الأبيض: "كما أعلنت مؤخرا، يوم 22 يوليو 2019، تم نشر القوات المسلحة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط من أجل حماية المصالح الأمريكية وتعزيز قدرات الدفاع في المنطقة من أي أعمال عدوانية من قبل إيران أو عملائها".

وفي 12 أكتوبر، وإثر هجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق السعودية، أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل نحو 3 آلاف جندي أمريكي إضافي وقوة استطلاع جوي وبطاريتين من منظومات "باتريوت"، وسربين من الطائرات المقاتلة الدفاعية، ودفعات من صواريخ "ثاد" و"باتريوت"، لتعزيز قدرات الدفاع للمملكة.

المصدر: رويترز