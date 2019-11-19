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العثور على 25 مهاجرا غير شرعي داخل شاحنة مبردة كانت تقلها عبّارة من هولندا إلى بريطانيا

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أفادت وسائل إعلام هولندية بأن ما لا يقل عن 25 مهاجرا غير شرعي عثر عليهم، اليوم الثلاثاء، على متن عبارة كانت تنفذ رحلة من هولندا إلى بريطانيا.

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الشرطة البريطانية تقول إن ضحايا شاحنة المهاجرين هم فيتناميون وليسوا صينيين كما أعلنت سابقا
الشرطة البريطانية تقول إن ضحايا شاحنة المهاجرين هم فيتناميون وليسوا صينيين كما أعلنت سابقا

وأشارت صحيفة Dutch News الإلكترونية إلى أن أفراد طاقم عبارة Britannia Seaways عثروا على مجموعة من الناس مختبئين داخل شاحنة مبردة كانت تقلها العبارة، وذلك بعد وقت قصير من انطلاقها من ميناء يقع بضواحي مدينة روتردام.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة المحلية قوله إن المهاجرين يتلقون جميع الخدمات الطبية اللازمة.

فيما أوردت شبكة NOS الإذاعية أن العبارة توجهت عائدة إلى هولندا بعد الحادث، دون ورود معلومات عن جنسية المهاجرين.

المصدر: Dutch News

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