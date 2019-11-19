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فرنسا تأسف لقرار واشنطن بشأن منشأة "فوردو" الإيرانية

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فرنسا تأسف لقرار واشنطن بشأن منشأة
AFP Eric Feferberg
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أعربت فرنسا عن أسفها لقرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاء من العقوبات لمنشأة "فوردو" النووية الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الثلاثاء: "نأسف لقرار الولايات المتحدة الذي جاء عقب استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، والذي ينص على إلغاء الإعفاء من العقوبات الذي كان من شأنه أن يسهل تنفيذ مشاريع مدنية في هذه المنشأة".

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وأعربت المتحدثة أيضا عن قلق فرنسا إزاء "الانتهاكات الإيرانية الأخيرة" لشروط الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن أمس الاثنين عن استئناف العقوبات ضد منشأة "فوردو" الإيرانية اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي ردا على استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم في المنشأة.

المصدر: رويترز

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