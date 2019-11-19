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مساعدة بينس: مكالمة ترامب مع زيلينسكي كانت غير عادية

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مساعدة بينس: مكالمة ترامب مع زيلينسكي كانت غير عادية
Reuters JONATHAN ERNST
جنيفر ويليامز، مساعدة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس
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أكدت جنيفر ويليامز، مساعدة مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كانت "غير عادية".

وقالت ويليامز خلال جلسة استماع في لجنة شؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، في إطار التحقيق مع ترامب، اليوم الثلاثاء: "خلال جلسة الاستماع المغلقة (يوم 7 نوفمبر) اهتم أعضاء اللجنة برأيي... بشأن المكالمة الهاتفية التي جرت يوم 25 يوليو".

وتابعت: "وقلت آنذاك إنني اعتبرت المكالمة غير عادية، لأنه خلافا عن المكالمات الهاتفية الأخرى للرئيس التي تابعتها، جرت خلالها مناقشة ما يبدو أنه مسألة سياسة داخلية".

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ووصفت ويليامز خلال الجلسة المغلقة، التي تم نشر تفاصيلها نهاية الأسبوع الماضي، مكالمة ترامب مع زيلينسكي بأنها كانت "غير لائقة" أيضا.

ويأتي ذلك في إطار التحقيق في قضية عزل الرئيس ترامب من منصبه، الذي فتحه الديمقراطيون في مجلس النواب بعد تسريب معلومات حول أن ترامب مارس ضغطا على القيادة الأوكرانية لكي تفتح تحقيقا مع نجل منافسه السياسي جو بايدن.

ونفى ترامب أكثر من مرة ارتكابه أي مخالفات، واصفا مكالمته مع زيلينسكي بـ "المثالية". واعتبر التحقيق معه "مطاردة للساحرات".

المصدر: تاس

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