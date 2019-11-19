وزير الخارجية الأوكراني: منفتحون على قبول حل وسط معقول بشأن دونباس

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أن بلاده منفتحة على حوار في إطار "صيغة النورماندي" لحل الأزمة في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

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وقال بريستايكو في مؤتمر صحفي في كييف، اليوم الثلاثاء: "نتوجه إلى لقاء النورماندي مع أفكار منفتحة وعقل منفتح. جاهزون لقبول حل وسط معقول والعودة بتقدم طال انتظاره بفارغ الصبر".

وأعرب الوزير الأوكراني عن أمله في أن يثمر اللقاء المرتقب عن تحقيق "تقدم ملموس كنا ننتظره منذ لقائنا الأخير بصيغة النورماندي في العام 2016".

وفي وقت سابق، أفادت الرئاسة الفرنسية بأن قمة دول "صيغة النورماندي" (فرنسا، ألمانيا، روسيا، أوكرانيا) المعنية بتسوية الأزمة السياسية والأمنية الحادة في دونباس، ستعقد في باريس في 9 ديسمبر. وأكدت برلين مشاركة المستشارة أنغيلا ميركل في اللقاء، كما جاء تأكيد عقد القمة في الموعد المخطط له من قبل الكرملين.

وتأسست "صيغة النورماندي" في يونيو 2014، عندما اجتمع زعماء الدول الأربع، للمرة الأولى، لمناقشة سبل إنهاء المواجهة العسكرية في دونباس بين سلطات كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين". وجاء الاجتماع على هامش الفعاليات بمناسبة الذكرى الـ 70 لإنزال القوات المتحالفة في منطقة النورماندي شمالي فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأجرت الأطراف الأربعة مذاك الوقت عددا من المكالمات الهاتفية ولقاءات القمة والاتصالات على مستوى وزراء الخارجية.

المصدر: نوفوستي