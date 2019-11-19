الناتو قد يعلن الفضاء الكوني مجالا لعملياته

توقع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن يقرر وزراء خارجية الحلف، خلال لقاء لهم في بروكسل، يوم الأربعاء، إعلان الفضاء الكوني مجالا لعمليات الحلف.

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وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، قال ستولتنبيرغ: "أتوقع أن يتخذ الوزراء قرارا حول اعتبار الفضاء الكوني مجالا للعمليات، إلى جانب البر والبحر والجو والفضاء السيبراني". إضافة إلى أن الفضاء الكوني مهم للدفاع والرد اللذين يقوم الناتو بهما، وللإنذار المبكر والاتصال والملاحة".

وأشار الأمين العام إلى أن زهاء النصف من نحو ألفي قمر صناعي تدور حول الأرض حاليا، تتبع لحلف الناتو، "ولذا سيأتي اعتبار الفضاء الكوني مجالا للعمليات إشارة واضحة إلى أننا نمضي قدما في ردعنا ودفاعنا في كل المجالات".

وبحسب ستولتنبيرغ، فإن الحديث لا يدور عن "عسكرة الفضاء"، قائلا: "سيبقى موقفنا دفاعيا ومنسجما تماما مع أحكام القانون الدولي. لا ينوي الناتو نشر أسلحة في الفضاء الكوني، لكن علينا أن نضمن دعما من الفضاء لمهامنا وعملياتنا".

وأورد الأمين العام أن وزراء خارجية الناتو سيناقشون أيضا دوره في محاربة الإرهاب، إضافة إلى موضوع مواجهة تهديد "الحروب الهجينة"، وتسليم روسيا ثلاث سفن أوكرانية لكييف، و"قضايا استراتيجية أخرى، بما فيها روسيا وتبعات نهوض الصين، وآفاق الحد من الأسلحة، وأمن الطاقة".

المصدر: إنترفاكس