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حاكم مدينة إيرانية ينفي أنباء مقتل 15 شخصا خلال الاحتجاجات

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حاكم مدينة إيرانية ينفي أنباء مقتل 15 شخصا خلال الاحتجاجات
لقطة يوتيوب
احتجاجات إيران
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نفى حاکم مدينة مريوان، آرتيكاس إقبال، في إقليم كردستان غرب إيران، الأنباء المتداولة عن مقتل 15 شخصا خلال الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة، واصفا الأنباء بـ"الكاذبة".

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وأضاف إقبال في تصريح صحفي، أنه لا يملك تفويضا بتقديم معلومات بشأن عدد القتلى وأن مجلس تأمين المحافظة هو المخول عن الإعلان عن ذلك.

وقال إقبال إن غالبية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة كانت خلال فجر الجمعة والسبت ولمدة ساعتين يوم الأحد، مضيفا أن الحركة عادية في المدينة.

ونفى حاكم المدينة كذلك الأنباء التي تحدثت عن منع حركة الدخول والخروج من وإلى مدينة مريوان الكردية، واصفا الأوضاع هناك بالهادئة.

المصدر: RT

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