قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، إن مجلس الأمن القومي الإيراني هو المسؤول عن قرار إعادة خدمة الإنترنت من عدمها في البلاد.

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وأضاف جهرمي اليوم الثلاثاء للصحفيين: "لا علم لي بموعد إعادة وصل الإنترنت في البلاد، وعليكم توجيه السؤال إلى مجلس الأمن القومي"، وتابع: "إعادة وصل الإنترنت تقع على عاتق مجلس الأمن القومي، وهو الذي يتخذ القرار بهذا الشأن".

وأكد أنه "لا يملك إحصاءات بشأن الخسائر الناجمة عن قطع الإنترنت، وخاصة على التجار ومن يعتمد على الإنترنت في عمله، لكننا سنعلن عن حجم تلك الخسائر قريبا".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الاتصالات الإيرانية بأنها تسلمت قرارا من مجلس الأمن القومي يفيد بقطع شبكة الإنترنت لمدة 24 ساعة في كافة أنحاء البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن اجتاحت احتجاجات عنيفة معظم المدن الإيرانية منذ يوم الجمعة الماضي، ضد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين.

المصدر: RT