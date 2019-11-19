مسؤول كوري جنوبي: الولايات المتحدة لم تثر أبداً مسألة تخفيض قواتها أو انسحابها

قال مسؤول كوري جنوبي إن الولايات المتحدة، لم تثر قط مسألة خفض أو سحب قواتها من بلاده خلال المفاوضات بين الجانبين بشأن تقاسم تكاليف الدفاع عن كوريا الجنوبية.

وأضاف، جيونغ أون بو، المسؤول عن التفاوض مع الولايات المتحدة، إنه على الرغم من فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات بسبب وجود "فجوة كبيرة" بين مواقف الجانبين، إلا أنه لم يتم ذكر انسحاب القوات الأمريكية مطلقا.

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أمس الاثنين، جولة ثالثة من مفاوضات اقتسام تكاليف مرابطة القوات الأمريكية في الأراضي الكورية.

وتهدف المفاوضات إلى إبرام اتفاقية التدابير الخاصة "SMA" الحادية عشر، التي ستحدد المبلغ الذي يجب على سيؤول أن تدفعه لواشنطن لقاء مرابطة القوات الأمريكية في أراضيها، التي يبلغ قوامها 28500 عسكري.

المصدر: رويترز