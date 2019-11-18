مقتل 24 عنصرا من جيش مالي بهجوم مسلح على دورية عسكرية شرق البلاد

أعلن جيش مالي، مساء الاثنين، عن مقتل 24 من عسكرييه بهجوم واسع شنه مسلحون على دورية لقواته شرق البلاد.

وقال الجيش، في بيان أصدره بهذا الصدد: "أطلقت قوات مالي والنيجر، بهدف ملاحقة الإرهابيين بشكل أكثر فعالية على طول حدود البلدين، عملية مشتركة أطلق عليها اسم تونغو تونغو. وأثناء تنفيذها، تعرضت دورية لجيش مالي لهجوم في منطقة بلدة تابانكورت".

وذكر البيان أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن مقتل 24 عنصرا من جيش مالي وإصابة 29 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية، مفيدا بأنه تمت تصفية "17 إرهابيا" خلال صد الهجوم.

كما قال جيش مالي إن القوات المسلحة النيجيرية ألقت القبض على نحو 100 مشتبه بهم جنوب غرب النيجر.

وتشهد مالي نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية والتشكيلات المسلحة في أوائل 2012، وسط استمرار هجمات دموية على عناصر من الجيش وقوات الأمن وقع آخرها يوم 2 نوفمبر وأسفر عن مقتل 54 عسكريا.

المصدر: وكالات