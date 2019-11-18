ظريف: إعلان واشنطن دعمها للشعب الإيراني كذبة مخزية

جدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رفض طهران للتصريحات الأمريكية التي أعلنت فيها واشنطن دعمها للشعب الإيراني.

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ووصف ظريف، في بيان صدر عن الخارجية الإيرانية، إعلان الولايات المتحدة تضامنها مع الشعب الإيراني على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة، بأنه "كذبة مخزية"، مؤكدا أن حق التظاهر مذكور في دستور بلاده.

وأشار الوزير إلى أن "من يمنع الدواء والغذاء عن الشعب لا يحق له أن يدعي حماية الشعب الإيراني"​​​، في إشارة إلى العقوبات المفروضة على إيران من قبل واشنطن.

وجاءت أقوال ظريف ردا على تصريحات متتالية أدى بها مسؤولون أمريكيون، تعليقا على الاحتجاجات الإيرانية. والسبت، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة متضامنة مع الشعب الإيراني، واصفا الحراك الاحتجاجي في إيران بـ "الانتفاضة". وبعد يوم من ذلك، قال البيت الأبيض، في بيان، إن الإدارة الأمريكية تدعم الشعب الإيراني في "احتجاجاته السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقوده". كما دانت الإدارة الأمريكية "القوة الفتاكة المستخدمة ضد المتظاهرين والقيود الصارمة المفروضة على الاتصالات".

ويوم الأحد أيضا، أعلنت الخارجية الإيرانية رفض طهران للتصريحات الأمريكية، باعتبارها "تدخلا في شؤون إيران".

المصدر: سبوتنيك + وكالات