موسكو: واشنطن تعمل على إفشال مؤتمر حول منطقة خالية من النووي بالشرق الأوسط

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن الولايات المتحدة تعمل على إفشال المؤتمر الأممي حول إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وقال مندوب روسيا، ميخائيل أوليانوف، في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الاثنين، إنه "بالإضافة إلى عدم مشاركة الولايات المتحدة (في المؤتمر)، فقد كانت تبذل جهودا كبيرة من أجل إفشال عقد المؤتمر".

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وأوضح قائلا، إنه في العام الماضي، عندما اتخذ قرار عقد المؤتمر، نظمت الولايات المتحدة "حملات حول العالم دعت لعدم تأييد هذا القرار".

وقارن الدبلوماسي هذا الوضع مع القضية المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، حيث "لا يشارك (الأمريكيون) فيه، ويمنعون الآخرين من العمل من أجل تعزيز عدم الانتشار النووي".

وأضاف أنه "لا يمكن تبرير هذا الأمر بأي اعتبارات"، مشيرا إلى أن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام الولايات المتحدة وإسرائيل للانضمام إلى عمل المؤتمر.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت العام الماضي قرارا بعقد مؤتمر حول إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في عام 2019. ويعقد المؤتمر في نيويورك في 18 – 22 نوفمبر.

المصدر: تاس