هولندا.. السجن 10 سنوات لباكستاني خطط لاغتيال برلماني مناهض للإسلام

قضت محكمة هولندية، اليوم الاثنين، بالسجن عشر سنوات لباكستاني خطط لاغتيال السياسي المعادي للإسلام، خيرت فيلدرز، بعدما أعلن عن مسابقة كاريكاتورية لرسم النبي محمد (ص).

وأوقف المتهم، الذي عرّفته وسائل الإعلام المحلية باسم "جنيد إي"، في أغسطس 2018 في محطة قطار في لاهاي بعد أن نشر فيديو على "فيسبوك" قال خلاله إنه يريد "إرسال فيلدرز إلى الجحيم" وحض الآخرين على مساعدته.

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ودان القضاة في محكمة لاهاي الرجل البالغ 27 عاما، وكان وصل إلى هولندا من فرنسا، "بالتخطيط لجريمة قتل بدافع إرهابي والتحريض على ارتكاب فعل إرهابي".

وقال رئيس المحكمة، يان فان ستين، الذي أضاف 4 سنوات إضافية إلى السنوات الست التي طلبها الادعاء، إن "المشتبه به قال أكثر من مرة إن قتل فيلدرز سيكون عملا جيدا".

وصرح فان ستين قائلا: "علاوة على ذلك، أراد المشتبه به ارتكاب جريمة القتل في أحد المباني البرلمانية قلب الديمقراطية الهولندية"، مضيفا: "تشعر المحكمة بالقلق من أن المشتبه به أعلن أن هذه القضية ستعزز صورته في باكستان".

ولم تذكر المحكمة كيف خطط جنيد لقتل فيلدرز، لكنها كشفت أنه كان يحمل في حقيبة ظهره "أشياء محددة وبدونها لا تكتمل مهمته".

من جهته، نفى المشتبه به أي دوافع مرتبطة بالإرهاب، وقال خلال محاكمته إنه محب للسلام وسافر فقط إلى هولندا من فرنسا للاحتجاج على مسابقة فيلدرز الكاريكاتورية.

جدير بالذكر أن أكثر من 153 ألف شخص شاهدوا مقطع الفيديو الذي نشره الباكستاني على موقع "فيسبوك"، فيما تمت مشاركته أكثر من 14 ألف مرة.

هذا، وبعد نشر الفيديو بيومين، ألغى الزعيم اليميني، فيلدرز، خططه لتنظيم المسابقة.

المصدر: أ ف ب