علق وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الاثنين، على مزاعم السفير الأمريكي في ألمانيا بإمكانية توفير الإنترنت للإيرانيين، مؤكدا أنها مزاعم لا يمكن تنفيذها.

وأضاف وزير الاتصالات أن "ما تتشدق به واشنطن بقدرتها على تزويد الشعب الإيراني بالإنترنت كاذبة"، مبينا أن "الإيرانيين ليسوا بحاجة إلى ذلك".

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وطلب محمد جواد آذري جهرمي من الولايات المتحدة "رفع العقوبات عن أدوية سرطان الأطفال بدلا من تقديم الإنترنت".

إلى ذلك، صرح الوزير بأنه مطلع على انزعاج الشعب من قطع الإنترنت، مؤكدا أن ذلك سيعود بالضرر على المواطنين والنظام.

وأشار إلى أن لدى مجلس الأمن القومي الإيراني "مخاوف"، لذا قرر قطع الإنترنت، مضيفا أنه يعتقد أن "قرارا سيصدر بإعادة الخدمة قريبا وأنه يتابع الأمر عن كثب".

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن على وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن "يفكر بالجياع في بلاده بدلا من ادعائه دعم الشعب الإيراني".

وأضاف موسوي أن "الشيء الوحيد الذي لا يليق بوزير الخارجية الأمريكي، هو دعمه للشعب الإيراني".

وتابع قائلا: "إذا كان بومبيو قلقا، فعليه أن يقلق على عشرات الملايين من الجائعين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعيشون مشردين ويعانون من فقر مدقع".

وكان البيت الأبيض قد أصدر يوم الأحد، بيانا، جدد فيه دعم الإدارة الأمريكية للاحتجاجات التي تشهدها إيران على مدار اليومين الأخيرين.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم السبت، "وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني"، واصفا الاحتجاجات في البلاد بـ "الانتفاضة".

وسابقا اليوم، نددت الخارجية الإيرانية بتصريحات بومبيو، باعتبارها "تدخلا في شؤون البلاد".

وتشهد إيران مظاهرات عارمة مناهضة للحكومة في أكثر من 70 مدينة، بعد أن أعلنت السلطات، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر لتر البنزين نحو 3 أضعاف.

المصدر: RT + وكالات