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روسيا: لا نبحث مع إيران تزويدها بمنظومات إضافية من طراز "إس-300"

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روسيا: لا نبحث مع إيران تزويدها بمنظومات إضافية من طراز
Sputnik Михаил Воскресенский
منظومة صواريخ روسية للدفاع الجوي من طراز "إس-300"
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ذكرت روسيا أنها لا تخوض أي مفاوضات مع إيران بشأن مسألة تزويدها بدفعات إضافية من منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-300".

وصرح مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية، دميتري شوغاييف، على هامش فعاليات "معرض دبي للطيران 2019"، اليوم الاثنين: "لا يتم بحث مسألة صادرات إضافية من منظومات إس-300 إلى إيران".

وأشار شوغاييف إلى أن روسيا صدرت عدة دفعات من هذه المنظومات للدفاع الجوي إلى إيران عام 2016، والالتزامات الضامنة في إطار العقد انقضت في 2018، مبينا أن الدعم الفني للمعدات العسكرية ينفذ في مركز صيانة فني تتم إقامته في إيران.

وسبق أن أكد مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية أن منظومات "إس–300" الموردة إلى إيران قد دخلت الخدمة، وهي في وضع الاستعداد القتالي العملياتي.

المصدر: نوفوستي + وكالات

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