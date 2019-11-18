لافروف: أزمة الحد من التسلح تتفاقم بسبب تصرفات واشنطن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن أزمة الحد من التسلح تتفاقم بسبب الإجراءات الأمريكية.

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وقال لافروف في لقاء مع نظيره البيلاروسي: "نحن قلقون من الأزمة التي تزداد تفاقما في مجال الحد من التسلح. أقصد أيضا أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الدفاع الصاروخي يدمر الاتفاق في القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

وأشار الوزير إلى أن التدابير التي اقترحها الجانب الروسي، والتي يمكن أن تضمن صلاحية هذا الاتفاق، تم رفضها.

وتابع قائلا إن "مصير معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية أصبح الآن موضع تساؤل، يضاف إلى ذلك رفض الولايات المتحدة الرسمي للتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

المصدر: نوفوستي