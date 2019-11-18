نفت طوكيو صحة المعلومات التي تحدثت عن طلب الولايات المتحدة من اليابان زيادة نفقاتها العسكرية على القاعدة الأمريكية في أراضيها إلى 4 أضعاف.

وقال سكرتير مجلس الوزراء الياباني، يوسيهيدا سوغا، في مؤتمر صحفي، إن هذه المعلومات لا تتطابق مع الواقع، مضيفا أن طوكيو وواشنطن تجريان محادثات في الوقت الحاضر حول إعادة النظر في اتفاقية بقاء القوات الأمريكية في اليابان، التي تنتهي بحلول مارس سنة 2021.

وأشار إلى أن النفقات على العسكريين الأمريكيين في اليابان موزعة وفقا لاتفاقية بين طوكيو وواشنطن.

وفي إطار الاتفاقية بين البلدين من المقرر أن تدفع طوكيو لواشنطن 1.8 مليار دولار سنة 20121.

المصدر: نوفوستي