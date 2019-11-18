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4 قتلى و6 جرحى جراء إطلاق نار خلال حفل خاص في كاليفورنيا

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قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون جراء إطلاق نار على حفل خاص في باحة أحد المنازل بمدينة فريسنو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسب وسائل إعلام محلية.

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وقالت شرطة المدينة إن " 10 أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم 3 توفوا في الحال، في حين توفي آخر متأثرا بجراحه في المستشفى، وأصيب 6 آخرون"، مرجحة أن تكون الحادثة هي "إطلاق نار عشوائي على المجتمعين".

وأضاف مسؤول في الشرطة أن المشتبه به تسلل إلى الفناء الخلفي لمنزل في مدينة فريسنو وفتح النار عشوائيا على المحتشدين أثناء مشاهدتهم وسط أجواء احتفالية لمباراة لكرة القدم.

وتقوم الشرطة حاليا بالتحري والبحث عن الجاني.

المصدر: AP

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