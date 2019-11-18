أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار خلال حفل خاص في كاليفورنيا

أصيب 9 أشخاص على الأقل، بينهم قتلى، جراء إطلاق نار على حفل خاص في باحة أحد المنازل بمدينة فريسنو في ولاية كاليفورنيا، حسب وسائل إعلام محلية.

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وقالت شرطة المدينة إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم قتلى، وبعض الجرحى حالتهم حرجة، مرجحة أن تكون الحادثة هي "إطلاق نار عشوائي على المجتمعين".

وأضاف مسؤول في الشرطة أن المشتبه به تسلل إلى الفناء الخلفي لمنزل في مدينة فريسنو وفتح النار عشوائيا على المحتشدين أثناء مشاهدتهم وسط أجواء احتفالية لمباراة لكرة القدم.

وتقوم الشرطة حاليا بالتحري والبحث عن الجاني.

🇺🇸🚨 — DEVELOPING: At least nine people were shot, several of them fatally, when someone opened fire on a backyard family gathering in Fresno, California, on Sunday night, police said.



pic.twitter.com/102PlWMizH — ®️BELAAZ (@TheBelaaz) 18 ноября 2019 г.

#BREAKING : Fresno , California - at least 9 people have been shot , multiple killed in a shooting incident in a backyard while people were watching a football game on Lamona Avenue. #Fresno



Video : Bur01210878pic.twitter.com/EGWVkdr4Xj — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) 18 ноября 2019 г.

المصدر: AP