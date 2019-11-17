روحاني: أدعو السلطة القضائية للتصدي وفقا للقانون لكل من يغلق الطرقات في البلاد

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، السلطة القضائية للتصدي وفقا للقانون لكل من يغلق الطرقات في البلاد.

واعتبر الرئيس الإيراني أن الدولة يجب ألا تسمح بانفلات الأمن في مواجهة أعمال الشغب التي تشهدها مدن إيرانية عدة منذ يوم الجمعة احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

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وقال روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء بحسب بيان للرئاسة، إن "التعبير عن الاستياء هو حق، لكن التعبير شيء وأعمال الشغب شيء آخر".

وأوضح أن قرار الحكومة جاء لتنفيذ مشروع "الدعم المعيشي" الهادف إلى إيصال المساعدات إلى العائلات المتوسطة ذات الدخل المحدود.

وجاءت كلمة روحاني في الوقت الذي أفادت فيه وكالة "إيسنا" بوجود طلب لاستجواب روحاني على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد وسوء الإدارة التنفيذية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بعودة الهدوء إلى جميع المدن والبلدات الإيرانية، اليوم الأحد، عقب احتجاجات استمرت ليومين ضد قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذته الحكومة مؤخرا، إلا أن مراسلنا أفاد بأن مواجهات جدت بين قوات الشرطة ومتظاهرين في عدة مناطق في العاصمة طهران.

يذكر أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط كانت أصدرت، يوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف، وأصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 15 ألف ريال (0.45 دولار)، وسعر البنزين العادي غير المدعوم 30 ألف ريال (0.90 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 35 ألف ريال (1.05 دولار).

المصدر: وكالات