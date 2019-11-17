الولايات المتحدة.. اتهام زعيم عصابة لتهريب المخدرات بتمويل "داعش"

أعلنت السلطات الأمريكية أن زعيم عصابة تهريب مخدرات تنشط في شيكاغو معتقلا لدى مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، يواجه اتهامات جنائية بمحاولة تسليم أموال إلى مسلحي تنظيم "داعش" في سوريا.

وأكدت المحكمة المحلية الأمريكية في شيكاغو في دعوى نشرتها، الجمعة الماضي، أن جيسون براون (37 عاما) المحتجز يوم الخميس الماضي، وهو زعيم عصابة AHK، سلم إلى شخص آخر ثلاث مرات خلال العام الماضي مبالغ مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 1500 دولار بهدف تسليمها إلى أحد عناصر "داعش"، غير أن الشخص الذي تلقى هذه الأموال كان متعاونا مع السلطات، فيما كان "المسلح" المفترض في الواقع ضابطا متسترا في FBI.

ولفتت المحكمة إلى أن FBI يملك تسجيلات صوتية يتحدث فيه براون المعروف أيضا باسم "عبد الجامع" بإعجاب عن قطع مسلحي "داعش" رؤوس رهائنهم.

كما تحدث براون عن زيارة محتملة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة "داعش"، حسب الدعوى.

وأشارت المحكمة إلى أن براون اتبع مسلك التطرف خلال فترة سجنه في ولاية جورجيا، إذ خضع لأفكار الداعية المتشدد عبد الفيصل الذي يحث المسلمين على مجابهة "الكفرة".

وأكدت المحكمة أن عصابة تهريب المخدرات التي يترأسها براون مؤلفة من عناصر سابقين في عصابات آخرى اعتنقوا الإسلام.

وبعد الإفراج عنه عام 2018، بدأ براون تحريض عناصر جدد في عصابته على مبايعة تنظيم "داعش"، حسب الدعوى.

ويواجه براون عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما، واعتقل معه أيضا ستة عناصر من عصابته وجهت إليهم اتهامات متعلقة بتهريب المخدرات.

المصدر: أسوشيتد برس