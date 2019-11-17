مساعد للرئيس الأمريكي فرض قيودا على الاطلاع على ملخص مكالمة ترامب وزيلينسكي

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى أنه فرض قيودا على الاطلاع على ملخص للاتصال الذي أجراه الرئيس، دونالد ترامب، مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وتسبب بإطلاق إجراءات اتهامه وعزله.

وبحسب شهادة نشرت، يوم السبت، فإن فرض القيود جاء بسبب القلق من التداعيات السلبية على الرئيس الأمريكي.

وذكر الخبير بشأن أوكرانيا لدى البيت الأبيض، تيموثي موريسون، للمحققين من مجلس النواب أنه أدرك فورا مدى حساسية الاتصال عندما سمع الرئيس الأمريكي يضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق بشأن نائب الرئيس السابق، جو بايدن، أحد أبرز المرشحين لمنافسة ترامب في انتخابات 2020.

وقال موريسون في إفادة أدلى بها في 31 تشرين الأول إنه طلب من محامين في مجلس الأمن القومي الاطلاع على الاتصال لأنه اعتبر أنه سيكون "مؤذيا" للرئيس إذا تم تسريبه.

وتابع الخبير الذي غادر مجلس الأمن القومي قبل يوم من الإدلاء بشهادته: "أوصيتهم بأن نفرض قيودا على الاطلاع على الملف... وبأنه لسنا بحاجة لأن يطلع عليه الكثير من الأشخاص".

لكن موريسون قال إن الملخص وضع ضمن نظام مخصص للملفات التي تعد سرية للغاية جراء "خطأ" ارتكبه موظفو البيت الأبيض، وهو ما يثير شكوكا بشأن الاتهامات بأن نص المكالمة أخفي كجزء من محاولة متعمدة للتستر على الرئيس.

وتشكل المحادثة التي جرت في 25 يوليو، محور التحقيق الذي يجريه مجلس النواب، بشأن اتهام ترامب باستغلال سلطته في الطلب من نظيره الأوكراني خلال المكالمة التحقيق مع هانتر بايدن، نجل منافسه الديمقراطي الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.

ويهدد التحقيق بجعل ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه إجراءات عزل، رغم أنه سيتعين على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون إدانته ليتم ذلك بالفعل.

المصدر: أ ف ب