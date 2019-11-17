إسرائيل.. كبير المشرعين العرب يطلب الحماية والقائمة المشتركة تلقي باللوم على نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، طلب من الشرطة منحه الحماية بعد تداول مواد في مواقع التواصل الاجتماعي يعتقد أنها "قد تشكل خطرا على حياته".

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن عودة، رئيس "القائمة العربية المشتركة"، وجه رسالة إلى قائد الشرطة الإسرائيلية ورئيس الجهاز الأمني الخاص بالكنيست، أشار فيها إلى نشر أحد الحسابات في "تويتر" صورة تظهره في زي "حركة الجهاد الإسلامي".

وشدد عودة في الرسالة، حسب الإذاعة، على أن هذه الصورة تظهره كأنه عدو للشعب وتحرض على العنف ضده، مضيفا: "علّمنا التاريخ أن نفوذ صور كهذه قد يؤدي إلى اغتيالات سياسية"، وطالب الشرطة بالتحقيق في الموضوع وملاحقة المسؤولين عن نشر الصورة.

وسبق أن نشر الحساب نفسه في "تويتر" صورة مماثلة تظهر رئيس "الحركة العربية للتغيير" أحمد الطيبي.

وفي هذا السياق، أصدرت "القائمة العربية المشتركة"، ثالث أكبر قوة في الكنيست، بيانا اتهمت فيه نتنياهو بـ "التحريض الذي يؤدي إلى توجيه تهديدات بالقتل إلى أعضائها".

وشددت القائمة المشتركة على أن نتنياهو "تجاوز في الأيام الأخيرة جميع الحدود بتحريضه الخطير والوحشي"، محملة إياه المسؤولية عن نشر الادعاءات الكاذبة عن دعم ممثلي المجتمع العربي في الكنيست لـ "الإرهاب".

وطالبت القائمة المشتركة رئيس إسرائيل، رؤوفين ريفلين، والنائب العام، أفيخاي مندلبليت، بـ "اتخاذ موقف ضد التحريض الذي أدى إلى تلقي أعضائنا عشرات التهديدات بالقتل".

وشن نتنياهو، الذي فشل مرتين منذ بداية العام في تشكيل الحكومة، هجمات متكررة في الأشهر الماضية على المشرعين والمواطنين العرب، متهما إياهم بـ"الإرهاب"، وذلك على خلفية إمكانية أن يتحالف منافسه الرئيس لرئاسة الحكومة زعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس، مع "المشتركة".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل