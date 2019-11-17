البرلمان الإيراني يطالب باستجواب روحاني على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد

أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم الأحد، بوجود طلب لاستجواب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، جاء على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد وسوء الإدارة التنفيذية.

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وأضافت الوكالة أن من بين أسباب طلب استجواب روحاني، قرار رفع أسعار البنزين من دون الرجوع إلى البرلمان.

وفي معرض طلبه استجواب رئيس الدولة، ركز رجل الدين والنائب المحافظ عن مدينة قم، مجتبى ذو النور، على أربعة محاور، هي:

1. خطاب التفرقة الذي يتبعه روحاني.

2. تطبيق سياسات اقتصادية مكررة.

3. عدم الكفاءة في الإدارة التنفيذية للبلاد.

4. هبوط قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وتشهد إيران مظاهرات احتجاجية عارمة مناهضة للحكومة بعد أن أعلنت السلطات، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر لتر البنزين نحو 3 أضعاف.

ومن المتوقع أن يلقي روحاني، الليلة، خطابا خلال اجتماع الحكومة حول خطة تقنين ورفع أسعار البنزين.

وسابقا الأحد، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن خطة رفع أسعار الوقود يجب أن تنفذ وتطبق، ملقيا باللوم والمسؤولية فيما يجري من "تخريب" على من أسماهم "معارضي الثورة والأعداء".

ويواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

المصدر: RT + وكالات