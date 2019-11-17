الشرطة الإسرائيلية تطلق حملة لجمع الأسلحة غير المسجلة في المجتمع العربي

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، حملة لجمع الأسلحة غير المسجلة في المجتمع العربي، بعد الاحتجاجات الشعبية للمواطنين العرب على ارتفاع وتيرة العنف وجرائم القتل في مناطقهم.

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واقترحت الشرطة في الحملة الجديدة على جميع سكان المدن والقرى العربية الذين يحوزون أسلحة غير مسجلة تسليمها إلى السلطات طوعا، مع ضمان عدم إحالتهم إلى القضاء.

ومن المقرر أن تستمر الحملة أسبوعين، حيث يمكن للراغبين في تسليم الوسائل القتالية دون إثبات الشخصية في 50 مركزا في مختلف أنحاء إسرائيل، نشرت قائمتها في موقع وزارة الأمن الداخلي، وهي ستكون مفتوحة بين العاشرة صباحا والسادسة مساء.

وسبق أن نفذت الشرطة حملة مماثلة، غير أنها لم تتوج سوى بتسليم ثلاثة مسدسات فقط.

ويأتي ذلك على خلفية المظاهرات الشعبية واسعة النطاق التي نظمت مؤخرا في المجتمع العربي، مع اتهام حكومة إسرائيل بالتقاعس عن التعامل مع ارتفاع وتيرة حوادث العنف المسلح في القرى والمدن العربية والتي أودت منذ مطلع العام الجاري بأرواح 73 شخصا على الأقل.

المصدر: مكان