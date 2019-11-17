على خلفية قرار سلطات إيران قطع خدمة الإنترنت في ظل المظاهرات المعارضة الحالية في البلاد، وجه السفير الأمريكي لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، تحديا مثيرا إلى حكومة طهران.

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وذكر غرينيل في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "نملك قدرة تقنية على إعادة الإنترنت إلى شعب إيران وضمان عدم تأثره بأي قيود حكومية. يتعين على أوروبا وأمريكا تحقيق ذلك معا".

We have the technical ability to turn the internet on for the people of Iran. And ensure it is free of government blockers. Europe and America should do it together. @realDonaldTrump@RegSprecher@SecPompeo@HeikoMaashttps://t.co/RsJgLFs3rN — Richard Grenell (@RichardGrenell) November 17, 2019

وجاءت هذه التصريحات على خلفية قرار مجلس الأمن القومي الإيراني بتعليق خدمة الإنترنت في عموم أراضي البلاد لمدة 24 ساعة، من جراء المظاهرات الشعبية التي نظمت في مناطق متفرقة من الجمهورية الإسلامية احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

المصدر: RT